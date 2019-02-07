شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة شاب سقطت مركبته من منحدر في الوجه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) أنقذت العناية الإلهية شاباً سقطت مركبته من منحدر خطر يقدر ارتفاعه بأكثر من 10 أمتار، في نهاية طريق أبو بكر الصديق بحي النهضة في محافظة الوجه. أنقذت العناية الإلهية شاباً سقطت مركبته من منحدر خطر يقدر ارتفاعه بأكثر من 10 أمتار، في نهاية طريق أبو بكر الصديق بحي النهضة في محافظة الوجه. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في منطقة تبوك نبيل العنزي، أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات عند الساعة (٢٠٫٥٤)، ووصلت الفرقة الإسعافية إلى الموقع بتوقيت (٢١٫١)، حيث اتضح وجود حالة واحدة في الموقع لشاب حالته مستقرة، وجرى نقله إلى مستشفى الوجه العام لتلقي العلاج.



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