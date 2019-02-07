"الصحة": ضبط وافد يدّعي علاج الإعاقة في المنازل

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) ضبطت وزارةالصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافداً يقوم بممارسة الحجامة ويدّعي علاج الإعاقة في المنازل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي. ضبطت وزارةالصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وافداً يقوم بممارسة الحجامة ويدّعي علاج الإعاقة في المنازل بدون ترخيص في الرياض ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي. وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر اليوم (الأربعاء) أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة، وحثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937



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