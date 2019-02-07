والد الطالب المتوفى في أمريكا يتهم زميله بقتله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

اتهم والد الطالب بندر البارقي، المتوفى في لوس أنجلوس الأمريكية قبل أيام، أحد زملائه بقتله خنقا، مبينا أن ابنه أبلغه مرات عدة بتعرضه للتهديد من قبل طلاب سعوديين آخرين على خلفية نزاعات بينهم.

وقال عامر البارقي لـ «مكة» إن ابنه تواصل قبل وفاته بعشر ساعات فقط مع والدته وأبلغها أن أحدهم جاء إلى مكان سكنه وهدده، وبعدها بساعات بلغهم خبر العثور عليه مشنوقا.

من جهته أوضح الملحق الثقافي السعودي في أمريكا الدكتور محمد العيسى للصحيفة أن الطالب لم يكن مبتعثا، وأنه من الدارسين على حسابهم الخاص.

بندر البارقي

• كان على وشك إنهاء مرحلة اللغة

• مضى على وجوده في أمريكا عام واحد

• الأول في الأكاديمية التي يدرس بها

• كان يرغب في دراسة المسار الصحي ليصبح طبيبا