السعودية اليوم / عميد تقنية صامطة يكرم المتدربين المتفوقين



صامطة 1 جمادى الآخرة 1440 الموافق 6 فبراير 2019 م واس

كرم عميد الكلية التقنية بمحافظة صامطة أحمد دربشي اليوم ، 33 متدرباً متميزاً من المتدربين بالكلية.

وهنأ " الدربشي " المكرمين على ما ظهروا به من تميز واجتهاد خلال فترة تدريبهم بالكلية, مباركاً للمتدربين تفوقهم ، حاثاً إياهم على المزيد من الجد والاجتهاد والمحافظة على معدلاتهم التراكمية ، فيما تسلم الطلاب الشهادات التقديرية والجوائز التشجيعية .

وأكد عميد الكلية حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير مهارات ومعارف منسوبيها .

حضر التكريم وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس علي بشبش ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

// انتهى //

23:35ت م

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صامطة 1 جمادى الآخرة 1440 الموافق 6 فبراير 2019 م واسكرم عميد الكلية التقنية بمحافظة صامطة أحمد دربشي اليوم ، 33 متدرباً متميزاً من المتدربين بالكلية.وهنأ " الدربشي " المكرمين على ما ظهروا به من تميز واجتهاد خلال فترة تدريبهم بالكلية, مباركاً للمتدربين تفوقهم ، حاثاً إياهم على المزيد من الجد والاجتهاد والمحافظة على معدلاتهم التراكمية ، فيما تسلم الطلاب الشهادات التقديرية والجوائز التشجيعية .وأكد عميد الكلية حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير مهارات ومعارف منسوبيها .حضر التكريم وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس علي بشبش ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس .// انتهى //23:35ت م0305

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