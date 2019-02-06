السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة



الدمام 01 جمادى الأخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة.

واطلع سموه على خدمات الأحوال المدنية التي تقدم للمستفيدين كافة.

من جانبه قدم اللواء الجلعود الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله , داعياً الله التوفيق للجميع .

//انتهى //

23:35ت م

0304



الدمام 01 جمادى الأخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة.واطلع سموه على خدمات الأحوال المدنية التي تقدم للمستفيدين كافة.من جانبه قدم اللواء الجلعود الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله , داعياً الله التوفيق للجميع .//انتهى //23:35ت م0304

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