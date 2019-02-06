شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يعزي في وفاة السفير «الزيد» والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الزيد في وفاة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين سابقاً المهندس يحيى بن عبدالكريم الزيد، يرحمه الله.



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