شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على خدمات الأحوال المدنية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة. واطلع سموه على خدمات الأحوال المدنية التي تقدم للمستفيدين كافة. من جانبه قدم اللواء الجلعود الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله, داعياً الله التوفيق للجميع.



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