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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالله بن بندر يطلق «محمية الإمام» والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ الاجتماع بعرض أهداف المشروع الجديد، والمنهجية المتبعة في تسيير مراحله ومحطاته الرئيسة، واتفقوا على أهمية حوكمة المشروع، التي تمكن من التواصل الدائم والقدرة على اتخاذ القرارات المفصلية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق 6 أهداف رئيسة، تتلخص في: تعزيز التقييم الميداني للمحمية، وتطوير التصور العام، وتصميم الإستراتيجية العامة للعمل داخل المحمية، والوصول إلى نموذج مثالي للتشغيل، والتعريف بالحوكمة والهيئة القانونية، والعمل على تطوير الهوية التنظيمية، وأخيرًا وضع آلية لتقييم السوق والأعمال والتخطيط المالي.
وشهد الاجتماع استطلاع رأي أعضاء مجلس الإدارة، ورصد تصوراتهم وآرائهم، لما ستكون عليه محمية الإمام سعود بن عبد العزيز في المستقبل. واختتم الاجتماع بعرض تصور شامل للخطوات والمشاريع التي ستشهدها في المستقبل.
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