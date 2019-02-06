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شكرا لقرائتكم فيديو.. صالح عبدالواحد يروي قصة سيف العرضة مع ملوك السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
استضاف الإعلامي عادل أبو حيمد، في حلقته الجديدة، من برنامج مع عادل، الشيخ صالح عبدالواحد، رئيس العرضة السعودية.
واستعرض عبدالواحد خلال الحلقة، سيف العرضة التاريخي، وقال: إن له تاريخًا ومناسبات عدة، أولها مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، حيث حضر به في مهرجان الجنادرية، والأمير سلطان بن عبدالعزيز- رحمه الله- أدى العرضة بهذا السيف، في إحدى المناسبات.
وأضاف أخيرًا وليس آخرًا ملك القلوب الملك سلمان بن عبدالعزيز قائدنا وباني نهضة هذا البلد يشرفني أن يعرض به، فهذا فخر لآل عبدالواحد كلهم.
وقال أبو حيمد معلقًا على الحلقة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أتمنى تستمتعون بالحلقة وتفاصيلها مع صالح العبدالواحد.. وأهم شيء المواقف اللي بينه وبين الملك سلمان حفظه الله.. تشوفون وتسمعون الحلقة بالكامل من خلال الرابط التالي (هنا).
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