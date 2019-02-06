شكرا لقرائتكم جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم أعماله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

اختتمت اليوم أعمال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين “اليوبيل الذهبي”، حيث شهد جناح المملكة تميزًا وإقبالًا كبيرًا من زوار المعرض، الذين تهافتوا على اقتناء الكتاب السعودي بشكل لافت.

وشمل جناح المملكة كافة الكتب والإصدارات في مختلف المناحي الثقافية والحضارية والأدبية والعلمية والدينية، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة للمملكة في مختلف أنحاء العالم، بمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من دور النشر الخاصة.

وتنوعت أركان الجناح التي شملت صور ومجسمات الحرمين وكسوة الكعبة المشرفة وماء زمزم، وهدايا صور تذكارية للحرمين الشريفين، وركن الطفل، والفن التشكيلي، وعرض “ماكيت” مجسم لمنزل خاتم الأنبياء بنظام الأبعاد الثلاثية، ولقي إعجاب الكثير من الزائرين الذين التقطوا صورًا تذكارية بجوار المجسم.

كما شهد الصالون الثقافي تنوعًا في فعالياته، ومن بينها إقامة الأمسيات الشعرية والقصصية والندوات المتخصصة، واستضافة المفكرين والكتاب والمثقفين وسط حضور كبير، وكذلك ركن توقيعات الكتب، وتوقيع الكتب كهدايا عقب كل ندوة.

واختتم الصالون الثقافي أعماله بندوة واسعة شارك فيها رؤساء دور النشر الخاصة والحكومية، لعرض ما تم من إنجازات خلال أيام المعرض، مؤكدين أهمية رسالة المملكة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.