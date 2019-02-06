شكرا لقرائتكم توضيح عاجل من حساب المواطن : البرنامج يدعم غير السعوديين في 5 حالات فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، حقيقة دعم البرنامج لغير السعوديين.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: توضيح: ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب متابعات الخليج 365؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط:

– حاملي بطاقة التنقل.

– أرملة السعودي مع أبنائها.

– زوجة السعودي الأجنبية.

– الأجنبي المتزوج من سعودية.

– مطلقة السعودي مع أبنائها

يذكر أنه لم يتبق سوى 4 أيام فقط على إيداع دعم الدفعة الـ15 من برنامج حساب متابعات الخليج 365 في حسابات المستفيدين، حيث من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل 10 فبراير وضع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين والمواطنات.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي هنا للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

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