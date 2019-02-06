شكرا لقرائتكم اليامي يدشن كتاب جسور ويكشف لـ”المواطن” سر انطلاق المبادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ملفي بن داحن – تصوير : سياف الحارثي - نجران

اختتمت، مساء أمس، بالنادي الأدبي بمنطقة نجران مبادرة برنامج “جسور” للتوعية المجتمعية، والتي أطلقها إبراهيم آل مشرف اليامي، كما تم إطلاق كتابه جسور والذي يحمل بطياته الحث على السلام والتسامح وأعمال البر ومعالجة قضايا الفرد والمجتمع والعائلة.

وتحدث إبراهيم اليامي صاحب المبادرة لـ”متابعات الخليج 365“، عن بداية الفكرة قائلًا: إن والده- رحمه الله- حضر لديه إحدى المحاضرات في فلسفة العمل التطوعي، وطلب منه لماذا لا تنفذ محاضرة بنفس هذه المحاضرة ولكن تحتوي على معالجة قضايا الفرد والمجتمع.

وأضاف اليامي: “بعد وفاة والدي عملت على هذه الفكرة، حيث بدأت في منطقة نجران ثم بعض مدن المملكة ومن ثم دول الخليج، حتى وصلت إلى الجزائر وعادت إلى نجران، حيث بلغ عدد مبادرات جسور ٦٥٤ مبادرة، وأنا هذا المساء أحتفل بتدشين كتاب جسور.

من جهة أخرى قال سعيد آل مرضمة، رئيس النادي الأدبي بنجران، واصفًا مبادرة جسور بأنها بر من ولد بوالده ومن مواطن لدولته ومن سفير لدول الخليج والعالم العربي.

وحضر البرنامج عدد من المثقفين من مناطق المملكة ومن دول الخليج والدول العربية.



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