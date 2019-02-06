شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يطلق البرنامج الوطني تحديات الترفيه لاكتشاف المواهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت هيئة الترفيه، اليوم الأربعاء، برنامج تحديات الترفيه، والذي يعد أكبر برنامج لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية.

وأعلن رئيس الهيئة، تركي آل الشيخ، أنه تم رصد 20 مليون ريال لتدريب وتمكين أفضل المواهب لتصل للعالمية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهدف هو تسليط الضوء على النجوم والموهوبين والهواة من كافة أنحاء المملكة ودعمهم وتطوير مواهبهم.

وتم إطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية تحديات الترفيه، الذي يتضمن أكثر من 20 تحديًا، في أكثر من 20 نشاطًا ترفيهيًّا متنوعًا.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات الترفيه المختلفة، وتوسيع نطاق الوصول لتشمل جميع سكان المملكة، كما يهدف إلى تحفيز كافة شرائح المجتمع على المشاركة بمحتوى ترفيهي محلي يليق بصورة وثقافة المملكة.

وسيحظى الفائزون بالتحديات بإجمالي دعم يصل إلى 20 مليون ريال من أجل تدريب وتمكين مواهبهم للوصول للعالمية.

وسيحظى الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل تحدٍّ على دعم موجّه لتطوير مواهبهم وتنمية قدراتهم.

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