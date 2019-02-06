شكرا لقرائتكم خبر عن «قسطرة وريدية» تُنعش قلب مريضة في «تخصصي تبوك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) تمكن فريق طبي من قسم القلب في مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، من إجراء عملية قسطرة وريدية لمريضة وعمل دعامة لقلبها تكللت بالنجاح. واستغرقت العملية ساعة واحدة، وغادرت المريضة المستشفى بعد يومين من إجراء العملية وحالتها الصحية جيدة.وأكدت صحة تبوك أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الجهود التى تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة من المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، مشيرة إلى أن هذا الهدف يرتبط بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي



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