، هولندا.. الشرطة تتبادل إطلاق النار مع مسلح قرب البنك المركزي ،

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فتحت الشرطة الهولندية النار مساء اليوم (الأربعاء)، على شخص بالقرب من مبنى البنك المركزي الهولندي في امستردام.
وأفادت شرطة امستردام في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، بأنها أطلقت النار على شخص في ويستيندي بامستردام في نحو الساعة 19:15.
وأشارت إلى أنها أغلقت الشارع جزئيًا لإجراء التفتيش.
ولم تكشف الشرطة بحسب "روسيا اليوم عن مزيد من التفاصيل على الفور، مؤجلة ذلك إلى وقت لاحق.
وفي أعقاب الحادثة، نشرت قناة "آ تي 5" التلفزيونية الهولندية صورًا لسيارات الإسعاف في محيط البنك، ونقلت عن شهود عيان أنهم سمعوا صوت نحو 20 طلقة نارية خلال تبادل إطلاق النار.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الشخص المذكور قد قُتل بنيران الشرطة أم لا.
هولندا.. الشرطة تتبادل إطلاق النار مع مسلح قرب البنك المركزيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-06
فتحت الشرطة الهولندية النار مساء اليوم (الأربعاء)، على شخص بالقرب من مبنى البنك المركزي الهولندي في امستردام.
وأفادت شرطة امستردام في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، بأنها أطلقت النار على شخص في ويستيندي بامستردام في نحو الساعة 19:15.
وأشارت إلى أنها أغلقت الشارع جزئيًا لإجراء التفتيش.
ولم تكشف الشرطة بحسب "روسيا اليوم عن مزيد من التفاصيل على الفور، مؤجلة ذلك إلى وقت لاحق.
وفي أعقاب الحادثة، نشرت قناة "آ تي 5" التلفزيونية الهولندية صورًا لسيارات الإسعاف في محيط البنك، ونقلت عن شهود عيان أنهم سمعوا صوت نحو 20 طلقة نارية خلال تبادل إطلاق النار.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الشخص المذكور قد قُتل بنيران الشرطة أم لا.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
11:25 PM
شهود عيان سمعوا أصوات 20 طلقة
فتحت الشرطة الهولندية النار مساء اليوم (الأربعاء)، على شخص بالقرب من مبنى البنك المركزي الهولندي في امستردام.
وأفادت شرطة امستردام في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، بأنها أطلقت النار على شخص في ويستيندي بامستردام في نحو الساعة 19:15.
وأشارت إلى أنها أغلقت الشارع جزئيًا لإجراء التفتيش.
ولم تكشف الشرطة بحسب "روسيا اليوم عن مزيد من التفاصيل على الفور، مؤجلة ذلك إلى وقت لاحق.
وفي أعقاب الحادثة، نشرت قناة "آ تي 5" التلفزيونية الهولندية صورًا لسيارات الإسعاف في محيط البنك، ونقلت عن شهود عيان أنهم سمعوا صوت نحو 20 طلقة نارية خلال تبادل إطلاق النار.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الشخص المذكور قد قُتل بنيران الشرطة أم لا.
، هولندا.. الشرطة تتبادل إطلاق النار مع مسلح قرب البنك المركزي ،
المصدر : الخليج 365
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