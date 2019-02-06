، رسميًا .. القادسية يحتج على مشاركة الغنام في مباراة النصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل تقديم احتجاج إلى لجنة الانضباط ضد مشاركة سلطان الغنام لاعب فريق النصر خلال مباراة الفريقين التي جرت أحداثها اليوم ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي في تغريدة:"رفع النادي احتجاجًا رسميًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق وذلك على خلفية مشاركة لاعب نادي النصر سلطان الغنام".

وأضاف: سيتم رفع كل التفاصيل للجنة خلال المدة النظامية.

يُذكر أن اللاعب صدر ضده قرار بالإيقاف مباراتين قبل أن تعلق اللجنة تطبيق العقوبة.