، النصر يعود لسكة الانتصارات.. ويذيق القادسية عاشر خسارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة التاسعة عشرة من الدوري

نجح فريق النصر في العودة من جديد لسكة الانتصارات بعد أن تغلب على فريق القادسية بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني وجاء القادسية تاسعاً بـ23 نقطة.

المباراة:

في الدقيقة السابعة كرة عرضية من يحيى الشهري لعمر هوساوي ضربها برأسه أبعدها الدفاع القدساوي لركلة ركنية.

وعند الدقيقة التاسعة نجح النصر في تسجيل الهدف الأول عن طريق كرة ثابتة نفذها عبدالرزاق حمدالله.

وفي الدقيقة الخامسة عشرة مرر شايع شراحيلي كرة إلى هارون كمارا أبعدها برونو.

وعند الدقيقة 36 تحصل النصر على هجمة مرتدة وصلت إلى جوليانو راوغ وسدد كرة أبعدها دونكه حارس القادسية في الوقت المناسب لركلة ركنية.

مرر شايع شراحيلي كرة في الدقيقة الأربعين إلى التون سددها قوية أبعدها جونز بصعوبة.

وعند الدقيقة 41 أهدر بيسمارك كرة تعد الأخطر للقادسية بعد أن تلقى كرة عرضية أرضية وهو غير مراقب طوح بها عالياً.

وفي الشوط الثاني رأسية من عمر هوساوي وصلت لحمدالله سددها في يد الحارس، رد عليها التون بخطأ في الدقيقة 69 تصدى لها جونز.

نجح القادسية في الدقيقة 70 في تسجيل هدف التعادل من ركلة ركنية ضربها ريس ويليامز برأسه في الشباك.

بعد عشر دقائق تمكن النصر من إحراز الهدف الثاني عن طريق فهد الجميعة بعد تسديدة ارتطمت في ريس ويليامز وتغير اتجاه الكرة.



وبذات السيناريو نجح سلطان الغنام في تسجيل هدف ثالث عند الدقيقة 89.