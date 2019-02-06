، الانضباط تقبل شكوى البلطان وتغرم متحدث الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبلت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها رئيس نادي الشباب خالد البلطان ضد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال.

وكان البلطان قد تقدم بشكوى طالباً تتبع المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي بسبب إدلاء الأخير لتصريح في أحد البرامج التلفزيونية اعتبرها البلطان إساءة إليه.