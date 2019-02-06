- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - قبلت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها رئيس نادي الشباب خالد البلطان ضد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال.
وكان البلطان قد تقدم بشكوى طالباً تتبع المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي بسبب إدلاء الأخير لتصريح في أحد البرامج التلفزيونية اعتبرها البلطان إساءة إليه.
الانضباط تقبل شكوى البلطان وتغرم متحدث الأهليعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-02-06
قبلت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها رئيس نادي الشباب خالد البلطان ضد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال.
وكان البلطان قد تقدم بشكوى طالباً تتبع المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي بسبب إدلاء الأخير لتصريح في أحد البرامج التلفزيونية اعتبرها البلطان إساءة إليه.
06 فبراير 2019 - 1 جمادى الآخر 1440
10:38 PM
قبلت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها رئيس نادي الشباب خالد البلطان ضد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال.
وكان البلطان قد تقدم بشكوى طالباً تتبع المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي بسبب إدلاء الأخير لتصريح في أحد البرامج التلفزيونية اعتبرها البلطان إساءة إليه.
، الانضباط تقبل شكوى البلطان وتغرم متحدث الأهلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الانضباط تقبل شكوى البلطان وتغرم متحدث الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.