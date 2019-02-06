، ما علاقة "ترامب" و"بوتين" بمهرجان للكاريكاتير عمره 146 عاما؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - يضم "ماكرون" و"ميركل" والزعيم الكوري

تنضم مجسمات كاريكاتورية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مجسمات لشارلي شابلن هارفي واينستين، ستعرض خلال مهرجان نيس في الريفييرا الفرنسية هذا الشهر.

ويقام المهرجان، الذي بدأ منذ عام 1873 في المدينة المطلة على البحر المتوسط، هذا العام في الفترة بين 16 فبراير (شباط) الجاري والثاني من مارس (آذار) بعنوان "ملك السينما".

ويحتفي المهرجان – وفقا لـ"فرانس برس" - في دورته المقبلة بالذكرى المئة لمؤسسة "فيكتورين ستوديوز"، التي تمثل أحد أعمدة صناعة الأفلام في جنوب فرنسا.

ويعكف فنانون ونحاتون منذ أسابيع على بناء وتشكيل العشرات من المجسمات الضخمة زاهية الألوان، التي من المقرر أن تجوب شوارع المدينة خلال عطلات نهاية ثلاثة أسابيع متوالية.

وإلى جانب "ترامب" و"بوتين"، ستجوب الشوارع مجسمات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.