، للمرة الخامسة خلال شهر.. الجهات الأمنية في العرضيات تصادر 170 كيس فحم وتتلف موقعَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحدهما يُستخدم للتفحيم والآخر للتخزين.. وعمالة مجهولة تستخدم الحمير للتنقل

أنهت الجهات الأمنية بمحافظة العرضيات - ممثلة في الشرطة والبحث الجنائي والدوريات الأمنية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة - قبل قليل إتلاف موقعَيْن، أحدهما يستخدم للتفحيم، وآخر يستخدم للتخزين، وذلك بعد رصد الجهات المعنية الموقعَيْن.

وفي التفاصيل، فقد تم العثور على موقع يتم استخدامه لتخزين أكياس الفحم، وذلك بعد رصد الجهات الأمنية مواقع عدة للتفحيم، تقوم به عمالة مجهولة، وتستخدم الحمير وسيلة للتنقل به، وتم إتلاف المواقع كافة التي تقوم بالتفحيم.

وتمت مصادرة جميع المضبوطات التي تقدر بنحو 170 كيسًا، وتسليمها لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحكم الاختصاص.

يُذكر أن هذه هي المرة الخامسة خلال شهر التي يتم فيها مصادرة مواقع تخزين الفحم من عمالة مجهولة. وأكدت الجهات الأمنية أنها ستتعقبهم، وتضبط كل مخالف.