، بعد ختام الانتقالات .. تعرف على النادي "السعودي" الأغلى في القيمة السوقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأهلي" يحتل المركز الأول و"النصر" يتراجع للمركز الثاني

اغلقت فترة الانتقالات الشتوية في الكرة السعودية التي شهدت تعاقدات مهمة لغالبية الأندية في محاولة منها لتدارك أي أخطاء حدثت في الميركاتو السابق .

موقع ترانسفيرماركت العالمي المهتم بسوق الانتقالات نشر عن القيمة السوقية لكل نادٍ بعد ختام الفترة الثانية من الانتقالات في هذا الموسم .

احتل الأهلي المركز الأول حيث بلغت قيمة النادي السوقية نحو 58.98 مليون يورو في حين جاء النصر ثانيًا بـ 58.2 بعدما كان الأول عقب نهاية الميركاتو الصيفي.

الهلال جاء في المركز الثالث بقيمة 51.68 مليون يورو فيما كان الاتحاد رابعًا بـ 42.08 مليون يورو وخامسًا كان الشباب بـ 22.15 مليون يورو.

باقي الترتيب كان على النحو التالي الوحدة والاتفاق والفيحاء ثم القادسية والفيصلي والتعاون ثم الفتح والرائد وأحد ثم الحزم والباطن في المراكز من السادس حتى السادس عشر.

