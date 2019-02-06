، "الشيخ محمد البكيري" إلى رحمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالله البكيري، بعد معاناة مع المرض، وقد أُديت عليه الصلاة عصر اليوم الأربعاء، في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج.

وسيُقام العزاء في منزل الفقيد الكائن بطريق الملك سعود في حي السليمانية وسط محافظة الخرج.

والفقيد هو والد لكلٍ من البروفيسور عبدالله البكيري عميد كليات العناية والمهندس أحمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج، والبروفيسور عبدالكريم البكيري عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والدكتور عبدالعزيز البكيري، والمهندس عبدالرحمن البكيري، وصالح البكيري، وأسعد البكيري، والكريمات: نورة وحصة ولطيفة وأمل.

ويعد "الشيخ محمد البكيري" واحدًا من أعيان ومشايخ محافظة الخرج، وهو مؤسس لشركة كهرباء الخرج وأول رئيس لمجلس إدارتها، كما أن لديه العديد من الأعمال والمساهمات المجتمعية والخيرية، كان آخرها جهوده الكبيرة "المادية والمعنوية" في حملة تفريج كربة عن السجناء في سجن محافظة الخرج لعام 1439هـ، والتي أسهمت في الإفراج عن 51 سجينًا.

وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بأحر التعازي والمواساة لذوي الشيخ محمد البكيري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته "إنا لله وإنا إليه راجعون".