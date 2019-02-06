ختام ملتقى التعليم المستمر الأول

جازان: محمد الحسين 2019-02-05 11:13 PM اختتمت أمس فعاليات ملتقى التعليم المستمر الأول بالرياض، الذي نظمته إدارة تعليم صبيا بالتعاون مع جامعة الملك سعود، على مدار يومين.

وشهد الملتقى عددا من ورش العمل وأوراق العمل والدورات التدريبية، ومشاركة واسعة من المتخصصين والمهتمين بالتعليم المستمر.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ«دوت الخليج»: إن «الملتقى حظي بحضور كبير من المستفيدين للاستفادة من أوراق العمل والورش والدورات التدريبية وحلقات النقاش، للاستفادة منها في مجال التعليم المستمر». وأضاف أن «الملتقى أكد في توصياته على ضرورة السعي الحثيث لتحقيق رؤية وطننا الواعدة 2030، وضمان توجهاتها الطموحة بشأن برامج التعليم المستمر، وطالب الاهتمام بالبرامج التدريبية، والمؤتمرات المتخصصة، وفتح أفق التعاون مع الجامعات والجهات المختصة لتأهيل العاملين في التعليم المستمر، كما أوصى بضرورة إعداد احتياجات التطوير المهني لمعلمي ومعلمات التعليم المستمر، والتوسع في مراكز الحي المتعلم».

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