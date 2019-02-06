رئيس وزراء ألبانيا يبدأ زيارة رسمية للمملكة

الرياض: واس

2019-02-06 12:53 AM

وصل رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما، مساء الثلاثاء، إلى الرياض في زيارة للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، الأمير تركي بن محمد بن فهد.

كما كان في استقباله أمين منطقة الرياض، المهندس طارق الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن شرف، ومندوب عن المراسم الملكية.