توصية بإدراج مكافحة الفساد في المناهج

الجوف: عبدالرحمن البراهيم 2019-02-06 12:07 AM أوصى اللقاء السنوي الثالث لأندية نزاهة في الجامعات الذي استضافته جامعة الجوف بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بإدراج مقررات مبادئ النزاهة ضمن برامج التعليم، سعياً لربط النشء بمفهوم مكافحة الفساد من الصغر وبناء ثقافة نزاهة المجتمع.

وكانت جامعة الجوف أطلقت النسخة الثالثة من لقاء أندية نزاهة، برعاية أمير الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بحضور مسؤولي هيئة نزاهة وبمشاركة 35 جامعة وكلية عسكرية.

تضمن اللقاء جلسات علمية ناقشت حماية النزاهة ومكافحة الفساد في رؤية 2030.

وخرج اللقاء بعدة توصيات أبرزها الاهتمام بالشراكة المجتمعية بين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع، ووضع دليل إرشادي لبرامج ثقافة النزاهة عبر محاور الهوية الوطنية والإعلام والتدريب والمجتمع.

وقال مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري إن «الفساد أحد عوامل السقوط والتشتت، والخطوات الجادة لحكومة خادم الحرمين في محاربته يلمسها الجميع».



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