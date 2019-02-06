عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تكريم متقاعدي منسوبي الداخلية

الرياض: دوت الخليج

2019-02-06 12:17 AM

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية، والذي أقامته الوزارة تقديرا لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن.

وخاطب الأمير عبدالعزيز بن سعود المتقاعدين بقوله: «إن علاقتكم بالوزارة والحاجة لخبراتكم مستمرة، إذ إن التقاعد عن العمل ليس إلا بداية لمرحلة جديدة تخدمون فيها دينكم ووطنكم، ونحن على ثقة بأن كل فرد منكم يدرك هذا الواجب ويستشعر هذه المسؤولية، وهو ما نعهده فيكم ولمسناه من أسلافكم الذين كانوا على تواصل دائم بمراجعهم، وقدموا آراءهم ومقترحاتهم التي يرون فيها ما يمكن أن يسهم في خدمة وطنهم، بحكم ما اكتسبوه من تجارب وخبرات خلال عملهم في وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية».

ودعا وزير الداخلية في ختام كلمته الله -عز وجل- أن يديم على دوت الخليج نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة، مقدما شكره وتقديره إلى منسوبي الوزارة وقطاعاتها الأمنية ممن أحيلوا إلى التقاعد على ما بذلوه من جهود مباركة طوال فترة عملهم في الوزارة.