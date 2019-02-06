أمير الشرقية: مشروع وسط العوامية هو البداية

الدمام: زينة علي

2019-02-05 11:15 PM



التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في مجلسه الأسبوعي «الإثنينية» وفدا يضم كل شرائح المجتمع من أهالي العوامية بمحافظة القطيف، بمناسبة إنجاز مشروع وسط العوامية، مؤكدا أن هذا المشروع ليس نهاية المطاف بل هو البداية.

وقال الأمير سعود بن نايف، إن «مشروع وسط العوامية قامت به أياد وطنية، وعمل فيه أبناء العوامية من الشباب وكثير من الحرفيين، مؤكدا أن سيدات المنطقة في إنجاز هذا المشروع، إذ كانت لهن يد في العمل السابق واللاحق.

وأضاف «إن كان أهل العوامية سعداء بهذا المشروع مرة، فأنا سعيد ألف مرة، وسيتبع هذا المشروع مشروعات أخرى في محافظات ومناطق أخرى».

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بجهود أمانة المنطقة التي عملت على مدار الساعة بإخلاص وبرغبة أكيدة في الإنجاز، كما شكر رجال الأمن الذين عملوا بهمة عالية لاستمرار العمل، فلم يوقفهم أي عثرة عن أداء مهمتهم التي قاموا بها على أكمل وجه لتأمين الجميع.

وقال «تحدثنا في هذا المجلس في لقاءات سابقة عن بعض المشكلات والعثرات، واليوم -ولله الحمد- نتحدث عن أمور تبهج المحب وتفرح المواطن الصادق، ولكنها في الوقت نفسه تغضب وتزعج الكاره والحاقد والحاسد، ونحن لا نلتفت إلى الوراء ولا إلى الحاسد والكاره والحاقد، ليموتوا بحقدهم وغيظهم».