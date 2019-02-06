الرياض: دوت الخليج 2019-02-06 12:41 AM

رفع الدكتور قاسم القصبي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وصدور الموافقة السامية على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وقال القصبي: «أرفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة التي أولاني إياها في رئاسة المجلس، والشكر موصول إلى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان».

وأضاف «أدعو الله -عز وجل- أن يمكنني إلى جانب زملائي أعضاء مجلس الإدارة في أن نحقق ما تصبو له القيادة الكريمة، من استمرار وتطور في الخدمات الطبية التخصصية من خلال هذه المؤسسة الطبية العريقة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بفروعها ومشاريعها المتعددة».

كانت هذه تفاصيل خبر القصبي: نسعى لتطور الخدمات الطبية التخصصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.