توقيف 5 لصوص بالباحة

ألقت شرطة الباحة القبض على 5 عمال بتهمة السرقة، إذ أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد، أن «الشرطة تلقت بلاغا عن تعرض فرعين لإحدى الشركات المختصة في نقل الطرود البريدية في محافظة المخواة للسرقة، وبمباشرة الحادث تبين قيام مرتكبي الجريمة بإتلاف شبكة المراقبة التلفزيونية وأجهزة التسجيل والتصوير».
وأضاف، أن «التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في ارتكاب الجريمة، وعددهم 5 من الجنسية السودانية وتحديد موقع إقامتهم بمحافظة الطائف، حيث تم القبض عليهم».
وأوضح طراد، أن «السارقين أقروا بارتكاب الجريمتين، وعدد آخر من جرائم الاعتداء على الأموال من بينها سرقة طرود بريدية وأموال نقدية ومقتنيات من فرعي شركتين لنقل الطرود بمحافظتي القنفذة وتربة، فجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية».
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