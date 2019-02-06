أمير تبوك يعزي آل السديري

تبوك: دوت الخليج

2019-02-06 7:04 PM



واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان محافظ ضباء السابق مساعد السديري ومحافظ تيماء سعد السديري في وفاة والدهما.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب مساعد السديري عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلا الله -العلي القدير- أن يجعلها في ميزان حسناته.

إلى ذلك، بتوجيهات من أمير منطقة تبوك عقدت لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة اجتماعها، أمس، بحضور كافة الأعضاء وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وتم الاطلاع على تقارير اللجان الميدانية المتعلقة بالجهود التي بذلت من الجهات المختصة في الحالة المطرية السابقة، والاستعداد للحالة المطرية المتوقعة خلال الأيام القادمة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والاستعدادات المبذولة من كل جهة بهذا الخصوص، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل الخطط المعدة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.