السعودية اليوم / استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال



رام الله 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

استشهد مساء اليوم، أسير فلسطيني من مخيم الشاطئ غرب غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في بيان لها " إن الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهاد الأسير بارود لم تتضح بعد، ولكنه تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، ولم تقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر".

وحمّلت الهيئة إدارة سجن "ريمون" وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أسرانا.

// انتهى //

22:42ت م

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رام الله 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساستشهد مساء اليوم، أسير فلسطيني من مخيم الشاطئ غرب غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.وقالت الهيئة في بيان لها " إن الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهاد الأسير بارود لم تتضح بعد، ولكنه تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، ولم تقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر".وحمّلت الهيئة إدارة سجن "ريمون" وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أسرانا.// انتهى //22:42ت م0299

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