شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب أمام الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 6/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- بالرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا عند تسوية تعاملات اليوم، إلا أنها استقرت بالسعودية بعد ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019، بضغط من صعود السعر الذهب العالمي.

أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم:

وأصبحت أسعار الذهب كالتالي: 158.65 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.43 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.82 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.99 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.55 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب لعيار 12 فسجلت 79.33 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,934 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,111 ريالًا.

أسعار الذهب أمام الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 6/2/2019

