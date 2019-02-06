شكرا لقرائتكم تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة تعليم الرياض، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي.

وأوضح الحساب الرسمي لتعليم الرياض في تغريدة على ”تويتر“: إنه بناء على توجيه المدير العام الأستاذ حمد الوهيبي، فقد تم تمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي، لشاغلي الوظائف التعليمية، إلى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 9/ 6/ 1440هـ.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.