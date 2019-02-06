شاهد: وفاة سعود الهلال وشخصية بارزة تنعيه

توفي مساء اليوم الأربعاء، الفريق سعود الهلال، مدير عام الأمن العام السابق في السعودية، جراء انتكاسة صحية مفاجئة في إحدى المشافي الألمانية.

وتقدم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة معالي الفريق سعود الهلال الكريمة، ومنتسبي الأمن العام.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وفاة الأخ العزيز معالي الفريق سعود الهلال.. تعازينا الحارة لعائلته الكريمة ومنسوبي الأمن العام".

وقال المستشار في تغريدة له: "‏أكثر من ٢٢ عام عرفت معالي الأخ سعود رحمه الله كان مخلص لوطنه وقيادته وكان من ابطال الميدان والعمل الشرطي قيادة امينة مميزة فقدناها اليوم".