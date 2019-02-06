وفاة الفريق سعود هلال  مدير الأمن العام السابق



توفي مساء اليوم الأربعاء، مدير الأمن العام السابق الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال. وفارق مدير الأمن العام السابق، الحياة خارج المملكة إثر معاناة مع المرض .

ويشار إلى أن الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال مدير الأمن العام الجديد، ومدير شرطة الرياض سابقاً ، برز في خارطة العمل الأمني بالسعودية من خلال مسيرة حافلة بكل كفاءة واقتدار .

الفريق الهلال خريج كلية الشريعة بالرياض قرر بعد تخرجه الانخراط في العمل الأمني عبر دورة تأهيلية بدأ بعدها كضابط شرطة ليقوده النجاح والتميز الأمني إلى تولي قيادة العديد من مراكز الشرط بمنطقة الرياض ثم قيادة إدارة البحث والتحري في شرطة المنطقة.

وبعد نجاحه اللافت في إدارة البحث والتحري تم تعيينه مديراً لدوريات الأمن في منطقة الرياض ليستهل مهمة جديدة في التطوير والنجاح ليتم تعيينه بعدها مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد ثم تولى قيادة شرطة منطقة الرياض في عام 1431 هـ و تمت ترقيته فيما بعد إلى رتبة لواء واستمر حتى صدر مؤخرا الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام .



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