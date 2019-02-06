أجواء متقلبة على مناطق المملكة.. الخميس

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، وتسبقها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تحدث على منطقة تبوك، و«تشمل السواحل منها»، وكذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات كلٍ من: «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة».

وتابعت: «تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «حائل، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان»، وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأوضحت الهيئة، أنه غير مُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية، على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقعت في تقرير لها لطقس نهاية الأسبوع الجاري، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة خلال النهار، وارتفاعًا للأمواج على السواحل، وانخفاضًا في درجات الحرارة من اليوم الأربعاء إلى الإثنين المقبل.

وأضافت الأرصاد، في تقريرها، أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على عرعر، وطريف، من مساء اليوم إلى السبت، والقريات، وطبرجل من يوم الأربعاء إلى الجمعة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك ومحافظاتها في ذات التوقيت، وكذلك على منطقة المدينة المنورة يومي الجمعة والسبت.

وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من محافظاتها يومي الجمعة والسبت، ومن متوسطة إلى غزيرة على بريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، من يوم الجمعة إلى الأحد؛ إضافة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، وأجزاء من المحافظات التابعة لها من يوم السبت إلى الإثنين، وانتهاء بالدمام ومحافظاتها من يوم الجمعة إلى الإثنين.

من جهة أخرى، أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الأربعاء هو بداية موسم العقارب، ويستمر لمدة 39 يومًا.