بحضور المفتي.. أمير الرياض يرأس اجتماع عمومية «البر الخيرية» بالمنطقة‬

ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية اليوم الأربعاء، بقصر الحكم، اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية البر بالرياض.

حضر الاجتماع مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وفي مستهل الاجتماع ألقى أمير منطقة الرياض، كلمة قدّم فيها شكره لجميع الأعضاء والقائمين على الجمعية على جهودهم المبذولة، سائلًا الله سبحانه وتعالى، أن يوفق الجميع لكل خير، متمنيًا للجمعية دوام التوفيق والنجاح.

من جهته ألقى مفتي عام المملكة، كلمة، نوّه فيها بأعمال البر والتقوى في بلادنا المباركة، مستشهدًا بقوله تعالى {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}، مبينًا حق الأخوة في الدين والتعامل الحسن، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي كلَّ من قدّم خير الجزاء.

من جانبه أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور ثامر بن غشيان، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع؛ حيث تم استعراض البرامج التطويرية التي تهدف الجمعية من خلاله إلى رفع كفاءة الأداء للعاملين بالجمعية وتنمية مواردها المالية، وكذلك تقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

كما جرى خلال الاجتماع الإقرار على الميزانية الفعلية لعام 2016 -2017 والتقديرية لعام 2017 -2018، وكذلك تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية لدورته الجديدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وعضوية عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي ونخبة من رجال العلم والأعمال.

وفي ختام الاجتماع شكر الأمير فيصل بن بندر أعضاء المجلس السابقين على ما قدموا من جهود أثناء عضويتهم، مُرَحِّبًا بأعضاء المجلس المنتَخَبين في دورته الجديدة.