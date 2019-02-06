«البنوك السعودية» تُحدد رسوم إصدار بطاقة صراف إضافية أو بدل فاقد أو تالفة

أعلنت البنوك السعودية، اليوم الأربعاء، القيمة المالية المتطلبة لإصدار بطاقة صراف آلي إضافية، أو بديل لبطاقة مفقودة أو تألفة.

وقالت البنوك السعودية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إصدار بطاقة صراف آلي إضافية 30 ريالًا، وإعادة إصدار بطاقة صراف آلي (مفقودة، تالفة، خطأ في الرقم السري ثلاث مرات) 30 ريالًا».

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، إن برنامج «كفالة» يهدف لتمكين النساء من التوسع في مشاريعهن، مقارنة بالمتطلبات المفروضة من رجال الأعمال، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

وأوضح حافظ، أن تيسير المتطلبات لسيدات الأعمال لا ينعكس عنه إضعاف أو إهمال حقوق الجهات التمويلية، مقارنًا بين الدعم المقدم للمرأة أسوة بالمناطق «الواعدة»، في إشارة منه إلى إعطاء المناطق الواعدة فرصة للنمو خلال الفترة القادمة، أكثر من نظيراتها «الرئيسة».

وأكد المتحدث باسم البنوك السعودية، خلال محاضرة عقدتها غرفة جدة، أمس الثلاثاء، دعم البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور مدير برنامج كفالة في البنك الأهلي فواز خياط، وأمين غرفة جدة حسن دحلان.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المخصصة في محفظة السيدات ارتفعت في برنامج «كفالة» بنسبة 57 %خلال العام الماضي 2018، كأعلى نسبة ارتفاع في تاريخ البرنامج، وانعكس عنه ارتفاع عدد السيدات المستفيدات من البرنامج إلى أكثر من ستة آلاف سيدة.

ووصف حافظ وضع المرأة حاليًا بالمختلف عما كان عليه سابقًا؛ إذ تم تيسير عمل السيدات في مجالات عدة، فأصبحت الجهات الحكومية كافة تخصص مكاتب للسيدات؛ بهدف تمكينهن من كافة احتياجاتهن، بعد أن كانت العديد من القطاعات والمجالات حكرًا على الرجال خلال الفترة الماضية.

وأعلن حافظ أن المنشآت الصغرى والمتوسطة تعادل 3.99%من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وبلغت نسبة التمويلات للمنشآت الصغرى سابقًا نحو 2% من إجمالي 4.1 تريليون ریال تم منحها كقروض، وحاليًا ارتفع الرقم لتصل نسبة التمويلات إلى نحو 5%، وشاركه في القول مدير برنامج كفالة في البنك الأهلي فواز خياط، الذي أكد أن برنامج «كفالة» منح المرأة نسبة كفالة أعلى من الرجل، ورسومًا منخفضة في بعض الأنشطة، أسوة بالمناطق الواعدة.