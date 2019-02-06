السعودية اليوم / زلزال قوته 4.7 درجات يضرب شمال باكستان



إسلام آباد 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الشطر الشمالي من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 90 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال غرب باكستان، وشعر بهزته سكان مناطق وادي سوات وشيترال وبيشاور ومالاكند.

وجاء هذا الزلزال بعد يوم من زلزال ضرب أجزاء من باكستان بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه في إقليم كشمير.

// انتهى //

21:05ت م

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إسلام آباد 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الشطر الشمالي من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 90 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال غرب باكستان، وشعر بهزته سكان مناطق وادي سوات وشيترال وبيشاور ومالاكند.وجاء هذا الزلزال بعد يوم من زلزال ضرب أجزاء من باكستان بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه في إقليم كشمير.// انتهى //21:05ت م0281

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