السعودية اليوم / مركز الدعوة والإرشاد بالرياض يعقد اجتماعه الثالث

الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقد مركز الدعوة والإرشاد بالرياض اليوم، الاجتماع الثالث للدعاة لعام 1440هـ، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الشيخ زيد بن محمد آل وذيح.وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية التنسيق للجولات الدعوية الأسبوعية التي وجه بها المدير العام الشيخ سامي المشيقح، كما تم مناقشة أهمية استغلال التقنية في الدعوة إلى الله وتبصير الناس في أمور دينهم، بالإضافة لمناقشة الخطط المستقبلية للمركز ودعاته، والنظر في المعوقات والسلبيات لتلافيها مستقبلًا، مع مناقشة رفع المناشط بصفة أسبوعية، وآلية ذلك وفق البرنامج التقني الذي تم إعداده في وكالة الوزارة لشؤون الدعوة إنفاذًا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.كما ناقش الاجتماع إقامة برامج للجولات الدعوية في محافظات ومراكز منطقة الرياض القريبة.من جهته أوضح مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي، أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يولي الدعاة اهتمامه الشخصي، ويتابع بحرص شديد قيام الدعاة بالأعمال الدعوية التي تسهم في تبصير الناس وتعليمهم أمور دينهم، مع التأكيد على الالتزام بالاعتدال والوسطية في طرح الموضوعات، والبعد عن كل ما يخالف، وملاحظة إعطاء جزء كبير من المناشط لتحقيق الأمن الفكري .// انتهى //21:05ت م0280