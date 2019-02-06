السعودية اليوم / الجيش الباكستاني يصادر كمية كبيرة من الأسلحة في منطقة وزيرستان



إسلام آباد 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن فرقة من قوات الجيش نفذت عملية تمشيط في بلدة "برمل"، القريبة من الحدود مع أفغانستان في منطقة وزيرستان، وذلك بناء على معلومات استخباراتية، وتمكنت من مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، تشمل على قذائف صاروخية ومدافع صغيرة وبنادق رشاشة وذخيرة.

وأضاف أن الأسلحة والمتفجرات التي تمت مصادرتها هندية الصنع، وتم تهريبها إلى باكستان لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.

// انتهى //

20:49ت م

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إسلام آباد 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن فرقة من قوات الجيش نفذت عملية تمشيط في بلدة "برمل"، القريبة من الحدود مع أفغانستان في منطقة وزيرستان، وذلك بناء على معلومات استخباراتية، وتمكنت من مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، تشمل على قذائف صاروخية ومدافع صغيرة وبنادق رشاشة وذخيرة.وأضاف أن الأسلحة والمتفجرات التي تمت مصادرتها هندية الصنع، وتم تهريبها إلى باكستان لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.// انتهى //20:49ت م0272

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