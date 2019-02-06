السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية



حفر الباطن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أعمال فرع وزار ة العمل والتنمية الاجتماعية، وما يقدم من برامج وخدمات لفرع الوزارة بالمحافظة.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن على دور فرع الوزارة في تمكين أبناء وبنات المحافظة لإتاحة وخلق الفرص الوظيفية ، وتطبيق برامج التوطين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن، على توجيهاته التي ستكون عونًا له - بعد الله - في النهوض بخدمات فرع الوزارة بمحافظة حفر الباطن.

// انتهى //

20:45ت م

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حفر الباطن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل.وجرى خلال اللقاء مناقشة أعمال فرع وزار ة العمل والتنمية الاجتماعية، وما يقدم من برامج وخدمات لفرع الوزارة بالمحافظة.وأكد سمو محافظ حفر الباطن على دور فرع الوزارة في تمكين أبناء وبنات المحافظة لإتاحة وخلق الفرص الوظيفية ، وتطبيق برامج التوطين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن، على توجيهاته التي ستكون عونًا له - بعد الله - في النهوض بخدمات فرع الوزارة بمحافظة حفر الباطن.// انتهى //20:45ت م0270

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