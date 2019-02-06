السعودية اليوم / الدكتور الربيعة : البرنامج الطبي الإنساني السعودي يستجيب لحالة التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء



الرياض 1 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 فبراير 2019م واس

أوضح معالي رئيس الفريق الطبي للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن البرنامج وفي بادرة إنسانية استجاب للمناشدة بإجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء، حيث اطلع معاليه على التقارير الأولية للتوأم السيامي اليمني من مستشفى الثورة بصنعاء وتبين أن التوأم ذكران ويشتركان بجسد واحد وطرفين علويين وآخرين سفليين ولهما رأسان منفصلان ولكل منهما عمود فقري مقارب للآخر وقد يكون هناك اشتراك في أسفل العمود الفقري كما أن التوأم يخضعان للتنفس الاصطناعي وعادة في مثل هذه الحالات يكون هناك عيوب خلقية كبيرة في القلب والرئة واحتمال اشتراك في القلبين.

وأكد معاليه أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ينسق بشكل عاجل مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية نقل التوأم وإجراء الفحوصات اللازمة لهما لدراسة مدى إمكانية فصلهما مؤكداً أن مثل هذه الحالة تعتبر حرجة وإذا ما وجدت عيوب خلقية كبيرة في القلب والرئة فإن إمكانية استمرار الحياة لهما صعبة بإرادة الله.

وقال إن المملكة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حريصة كل الحرص على كل فئات الشعب اليمني وسبق أن عالجت بتوجيهات من القيادة الرشيدة توائم سيامية وطفيلية من صنعاء وصعده وتعز خلال السنوات الثلاث الماضية.

// انتهى //

20:41ت م

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الرياض 1 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 فبراير 2019م واسأوضح معالي رئيس الفريق الطبي للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن البرنامج وفي بادرة إنسانية استجاب للمناشدة بإجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني من محافظة صنعاء، حيث اطلع معاليه على التقارير الأولية للتوأم السيامي اليمني من مستشفى الثورة بصنعاء وتبين أن التوأم ذكران ويشتركان بجسد واحد وطرفين علويين وآخرين سفليين ولهما رأسان منفصلان ولكل منهما عمود فقري مقارب للآخر وقد يكون هناك اشتراك في أسفل العمود الفقري كما أن التوأم يخضعان للتنفس الاصطناعي وعادة في مثل هذه الحالات يكون هناك عيوب خلقية كبيرة في القلب والرئة واحتمال اشتراك في القلبين.وأكد معاليه أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ينسق بشكل عاجل مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية نقل التوأم وإجراء الفحوصات اللازمة لهما لدراسة مدى إمكانية فصلهما مؤكداً أن مثل هذه الحالة تعتبر حرجة وإذا ما وجدت عيوب خلقية كبيرة في القلب والرئة فإن إمكانية استمرار الحياة لهما صعبة بإرادة الله.وقال إن المملكة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حريصة كل الحرص على كل فئات الشعب اليمني وسبق أن عالجت بتوجيهات من القيادة الرشيدة توائم سيامية وطفيلية من صنعاء وصعده وتعز خلال السنوات الثلاث الماضية.// انتهى //20:41ت م0269

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