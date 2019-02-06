السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس وأعضاء جمعية برهان لتحفيظ القران



حفر الباطن 01 جمادى الأخرة 1440 هــ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ، محافظ حفر الباطن ، اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية برهان لتحفيظ القران الكريم بالمحافظة الشيخ عبد العزيز بن نومان الشمري وأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بمقر المحافظة .

ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المهام والأعمال المناطة بالجمعية لخدمة كتاب الله الكريم ، مؤكدا دعم واهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بكل ما يختص بكتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .

من جانبه عبر رئيس وأعضاء جمعية برهان لتحفيظ القران بمحافظة حفر الباطن ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ حفر الباطن على توجيهاته ومتابعته المستمرة وحرصه على سير عمل الجمعية .

// انتهى //

20:20ت م

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حفر الباطن 01 جمادى الأخرة 1440 هــ الموافق 06 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ، محافظ حفر الباطن ، اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية برهان لتحفيظ القران الكريم بالمحافظة الشيخ عبد العزيز بن نومان الشمري وأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بمقر المحافظة .ورحب سموه في بداية اللقاء برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المهام والأعمال المناطة بالجمعية لخدمة كتاب الله الكريم ، مؤكدا دعم واهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بكل ما يختص بكتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .من جانبه عبر رئيس وأعضاء جمعية برهان لتحفيظ القران بمحافظة حفر الباطن ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ حفر الباطن على توجيهاته ومتابعته المستمرة وحرصه على سير عمل الجمعية .// انتهى //20:20ت م0268

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