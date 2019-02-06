السعودية اليوم / السفير آل جابر يلتقي مدير المساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية



الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر, مدير عام المساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوربية "جان لويس", ومديرة برنامج المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية لدى اليمن "لاتيتا راديغيس دي شينفير" ومدير المكتب والملحق السياسي بالمفوضية الأوروبية بالرياض "اريا مرانتو", ومدير المكتب الاقليمي للشرق الأوسط ووسط أوروبا لبرنامج المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبية "الدو بيوندي" وسفير مندوبية الاتحاد الأوروبي المعين لدى المملكة "ميكيلي تشيرفوني", وذلك بمقر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" في مدينة الرياض.

وتطرق اللقاء إلى جهود المملكة ودول التحالف في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، والدور الذي تقوم به قوات التحالف في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن في ظل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

كما تم مناقشة الدعم السعودي المقدم لليمن اقتصادياً عبر ودائع البنك المركزي وعبر الضمانات المالية لتغطية المواد الغذائية الرئيسية، بالإضافة إلى منحة خادم الحرمين الشريفين من المشتقات النفطية بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي كان لها الأثر الكبير في تحسين معيشة الإنسان اليمني.

وأطلع السفير آل جابر, مساعدة مدير عام منظمة الاتحاد الأوروبي, على مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تعمل في 7 قطاعات مختلفة وهي الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية التي من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

// انتهى //

19:35ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر, مدير عام المساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوربية "جان لويس", ومديرة برنامج المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية لدى اليمن "لاتيتا راديغيس دي شينفير" ومدير المكتب والملحق السياسي بالمفوضية الأوروبية بالرياض "اريا مرانتو", ومدير المكتب الاقليمي للشرق الأوسط ووسط أوروبا لبرنامج المساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبية "الدو بيوندي" وسفير مندوبية الاتحاد الأوروبي المعين لدى المملكة "ميكيلي تشيرفوني", وذلك بمقر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" في مدينة الرياض.وتطرق اللقاء إلى جهود المملكة ودول التحالف في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، والدور الذي تقوم به قوات التحالف في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن في ظل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.كما تم مناقشة الدعم السعودي المقدم لليمن اقتصادياً عبر ودائع البنك المركزي وعبر الضمانات المالية لتغطية المواد الغذائية الرئيسية، بالإضافة إلى منحة خادم الحرمين الشريفين من المشتقات النفطية بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي كان لها الأثر الكبير في تحسين معيشة الإنسان اليمني.وأطلع السفير آل جابر, مساعدة مدير عام منظمة الاتحاد الأوروبي, على مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تعمل في 7 قطاعات مختلفة وهي الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية التي من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل في الجمهورية اليمنية الشقيقة.// انتهى //19:35ت م0262

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