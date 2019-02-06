السعودية اليوم / تدشين المختبر المركزي في جامعة الأمير سطام بالخرج



السيح 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

دشنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم, مختبر الجامعة المركزي في كلية العلوم والدراسات الإنسانية ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد, أن المختبر المركزي يأتي ضمن مبادرات وزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وسيسهم بمشيئة الله في تحقيق الدور الريادي للجامعة في تطوير البحث العلمي والمعرفة والارتقاء بمستوى الباحثين والطلاب وكذلك خدمة المجتمع ، من خلال إجراء مختلف أنواع التحاليل الكيميائية والبيولوجية لعينات المياه والأغذية و الأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية تحت إشراف كفاءات فنية متخصصة.

وأكد معاليه أن المختبر المركزي بالجامعة سيكون داعماً ومعززاً للإنتاج العلمي من الأبحاث وبراءات الاختراع المتميزة وخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا ، كما يوفر المختبر فرص تدريب متعددة المستويات لتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

// انتهى //

19:29ت م

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السيح 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسدشنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم, مختبر الجامعة المركزي في كلية العلوم والدراسات الإنسانية ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد, أن المختبر المركزي يأتي ضمن مبادرات وزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وسيسهم بمشيئة الله في تحقيق الدور الريادي للجامعة في تطوير البحث العلمي والمعرفة والارتقاء بمستوى الباحثين والطلاب وكذلك خدمة المجتمع ، من خلال إجراء مختلف أنواع التحاليل الكيميائية والبيولوجية لعينات المياه والأغذية و الأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية تحت إشراف كفاءات فنية متخصصة.وأكد معاليه أن المختبر المركزي بالجامعة سيكون داعماً ومعززاً للإنتاج العلمي من الأبحاث وبراءات الاختراع المتميزة وخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا ، كما يوفر المختبر فرص تدريب متعددة المستويات لتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.// انتهى //19:29ت م0259

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