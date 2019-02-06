شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الدينار البحرينى اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019.. مع ارتفاع الطلب على العملة البحرينية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تباينت أسعار العملات الخليجية أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019، بالرغم من ارتفاع الطلب على الدينار البحرينى . سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.3660

ريال عماني 9.7402

ريال قطري 1.0299



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