السعودية | شاهد: مقطع فيديو مثير للملك فيصل أثناء غسل الكعبة وخروجه باستخدام سلم خشب!

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:07 مساءً, 6 فبراير 2019 م المناطق_مكة تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو نادر يرصد فيه الملك فيصل بن عبدالعزيز (رحمه الله) وهو ينزل من الكعبة المشرفة بعد غسلها. وكشف مقطع الفيديو الذي وثق عام 1963م، لحظة نزول الملك فيصل بن عبدالعزيز من الكعبة بعد غسلها في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز، حينما كان الملك فيصل ولياً للعهد في ذلك الوقت.

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