شكرا لقرائتكم بدر بن عبدالمحسن يدشن حسابه على تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر المعرّف ([email protected]).

وقال البدر في تصريحات صحفية: أشكر كل من تابع أو أرسل مهنئا، مثمنا محبتكم الغالية، وأعتذر لعدم قدرتي على الرد، مع خالص تحياتي للجميع فرداً فرداً.

وبين أن الغرض من فتح الحساب ينحصر في التواصل شعرياً ونشر الجديد من القصائد، كما أكد أنه لا يوجد لديه أي حسابات أخرى على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

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