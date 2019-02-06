الان تتابع الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة، قائلة إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وبرياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية”.
وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، بينما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.